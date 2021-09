Kitesurfer Giel Vlugt behoort tot de wereldtop. ‘Ik geef er alles voor om op de eerste plek te eindigen’

Giel Vlugt is net een paar dagen terug uit Denemarken, waar hij meedeed aan een kitesurfwedstrijd. ,,Vorig jaar was deze wedstrijd de allereerste waar ik aan meedeed. In de de tweede ronde werd ik toen uitgeschakeld. Nu heb ik het gehaald tot de halve finales”, blikt Vlugt terug. ,,Ik ben tevreden over het resultaat, zeker gezien de behoorlijk barre weersomstandigheden waarin we surften. De windstoten zaten tegen de 110 kilometer per uur aan, dat is ongeveer windkracht 11, een zeer zware storm dus.”

tekst gaat verder onder de foto