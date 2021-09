Klagen of niet: Hedikhuizen krijgt geen voorrang, althans nog niet

Dat is een van de uitkomsten van het debat, dinsdagavond in de Heusdense gemeenteraad. Heusden telt tal van verkeerssituaties die of eens goed bekeken moeten worden, of dringend vragen om een oplossing. Het Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan (GVVP) moet een grote rol gaan spelen bij het oplossen van die knelpunten.

Probleem is echter dat het GVVP nog niet officieel is vastgesteld en daarom ook niet uitgevoerd kan worden. Het wachten is op een uitspraak van de Raad van State over de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL). Want die GOL-plannen zijn weer van invloed op tal van verkeerssituaties en dus op het GVVP.

Doorn in het oog

Het is sommige inwoners en politici echter al langer een doorn in het oog dat ook situaties die níets met de GOL te maken hebben, niet worden verbeterd. De gemeente geeft nu gehoor aan die kritiek en gaat een aantal van die verkeerssituaties alsnog aanpakken. Het gaat om De Hoeven in Haarsteeg, de Achterstraat in Vlijmen, de Groenstraat in Herpt en de Grotestraat in Heesbeen. Veelal worden daar snelheidsremmende maatregelen genomen.

Maar ook al pakt de gemeente deze problemen nu op, dan nog blijft er dit jaar 120.000 euro over van het geld dat ze dit jaar al had willen uitgeven aan het GVVP. De raad besloot dinsdagavond dat bedrag door te schuiven naar 2022, waardoor volgend jaar 320.000 euro besteed kan worden aan verkeersmaatregelen die los staan van de GOL. De vraag aan welke, zou later beantwoord worden; want tijd, geld en mankracht ontbreken om alles in één keer te doen.

Hedikhuizen

PvdA, GroenLinks, CDA en D66 stelden echter voor om vooruitlopend op die afwegingen, nu al onderzoek te doen naar de overlast van vrachtverkeer in Hedikhuizen. Inwoners klagen daar al jaren over, laatst nog als insprekers tijdens een vergadering. Maar die suggestie kreeg te weinig steun. De overige partijen willen, om met Jan Kleian (Heusden Transparant) te spreken, andere straten niet tekortdoen door de indruk te wekken dat Hedikhuizen een voorkeursbehandeling krijgt. ,,Ik wil liever een eerlijker afweging, misschien zijn er wel problemen die urgenter zijn", vond ook Bram Lommers (VVD).

Dat begreep Ronald Heesbeen (PvdA) dan weer niet. ,,Een kat die muizen gaat vangen en er zeven of acht ziet lopen, wacht ook niet. We willen gewoon ergens beginnen en dan naar andere situaties kijken. Dat gebeurt straks met een lijstje toch ook.” Hij en de anderen trokken wel hun voorstel in.