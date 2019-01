Klassieke actie: hennepkwekerij ontdekt door gebrek aan sneeuw op dak in Waalwijk

Alle daken van huizen in een straat zijn wit, op één na. De sneeuw is daar opvallend snel gesmolten. De kans bestaat dat het huis minder goed is geisoleerd dan bij de buren. Maar het kan ook goed zijn dat iets ervoor zorgt dat die ene zolder warmer is dan de andere. Een hennepkwekerij bijvoorbeeld.

Dat was woensdag het geval in de Cesar Franklaan in Waalwijk. Iemand meldde dinsdag al via Meld Misdaad Anoniem dat het er verdacht uit zag. De politie klopte woensdag aan, om eens poolshoogte te nemen. In een afgesloten ruimte op zolder bleek een hennepkwekerij te zitten, met daarin onder meer een paar flinke warmtelampen. De boel is in beslag genomen.