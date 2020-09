Klassieke tweewielers on tour met Heusdense Heerenrit

DRUNEN - Het blinkend chroom in de nazomerse zon trekt bewonderende blikken op het Raadhuisplein in Drunen. Honderd klassieke motors, brommers en solexen staan opgesteld voor een tour voor Villa Pardoes. In gentlemenstyle.

Een bruin geruite tweed blazer met elleboogstukken, een opgeknoopt gilet en een vlinderstrik onder zijn baard. Henri Fitters uit Wijk & Aalburg heeft de dresscode goed begrepen: "Erg leuk, die vintage stijl." Naast hem staat zijn BMW R80 Caféracer uit 1979. "Begin dit jaar gekocht", vertelt hij trots. "Dit specifieke model, met een boxermotor en zijwaarts uitstekende cilinders, vind ik mooi. Ik rijd er elke dag mee naar mijn werk. Behalve als het regent of winter is."

Met zijn dochter Zarah achterop en zoon Noah op een donkergroene Kreidler Florett brommer maken ze van de Heusdense Heerenrit een gezinsuitje. De solexrijders gaan een stapje verder. "Altijd zin om met mijn twee zwagers te toeren", zegt Joyce de Haan. "Lekker op 't gemak samen tuffen. Zonder helm, dat is een voordeel." In plaats daarvan draagt Mikel Lommers, op zijn uit de kast geplukte trouwpak, een erfstuk van zijn vrouw; de geruite pet van opa.

Speciale outfits

Samen mijn zijn zwager Gijs Verhoeven hebben zij vorig jaar al de solexroute voor de Heusdense Heerenrit samengesteld. "Ons voorstel voor de solextour is door de organisatie goed ontvangen", vertelt Mikel. "Door corona hebben we het dit jaar alleen niet groter uit kunnen pakken dan we wilden." Schoonvader Jan Verhoeven neemt zijn dochter, Mikels vrouw, mee achterop zijn Yamaha Royal Star: "Een leuke ongedwongen toertocht in een speciale outfit. Al is dat eigenlijk 'not done'; rijden zonder motorpak. Het is wel uniek, dus ik let onderweg gewoon wat extra op."



Een blauwe Zündapp CS; jeugdsentiment voor Rinie Pulles (60). "Precies dezelfde als die ik op mijn zestiende had", vertelt hij. "Per toeval kon ik 'm ruim twintig jaar geleden weer op de kop tikken." De Drunenaar rijdt al vanaf de eerste editie van de Heusdense Heerenrit mee, maar voor het eerst op zijn Zündapp: "Weer eens een andere ervaring dan op de motor." Opvallend is de outfit van Peter van de Merwe uit Dordrecht; een bruine race overall met op de rug een grote Engelse vlag en op de borst emblemen van Bugatti en Maserati. "In de jaren '30 was een coureur ook de monteur", verklaart hij. "Een beetje racen in de Heerenrit kan toch wel?"

Bottleneck

Zijn Italiaanse Vespa GS 160 uit 1964 staat opgesteld naast de blinkende Harley Davidson uit 1930 van stadsgenoot Frans Schoonderwoerd; "Het was meteen raak toen ik deze zag. De typische dubbele koplamp van deze Harley Davidson is maar twee jaar geproduceerd. Het opstarten is wel een hele procedure met een voetkoppeling en handschakeling op de tank." Deze procedure blijkt de bottleneck. Zelfs aanduwen heeft geen zin. Hoofdschuddend loopt Van de Merwe terug naar zijn achtergebleven Vespa: "We gooien 'm zo wel aan de accu."