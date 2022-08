Klein vergrijp, grote gevolgen: bellende fietser had nog een flinke celstraf openstaan

Johan zorgt met zijn watertrac­tor voor een prachtige mat in droge tijden: ‘Eer van mijn werk? Ja, alles is groen’

WAALWIJK - Augustus is heet en kurkdroog. En dat met het nieuwe sportseizoen voor de deur, hoe houd je je velden dan in orde? Bij de ene club sjouwen ze met haspels, de andere beschikt over een ondergrondse sproei-installatie, zoals bij SV Capelle: ,,Het beregenen wordt geregeld met een app.”

11 augustus