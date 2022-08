Kleine Dani wil wel weten wat de spelers van Kozakken Boys verdienen

De jeugd komt voor de posters en andere hebbedingen. De grote fans voor de laatste repetitie die uit twee wedstrijden (tegen WNC en Achilles Veen) bestaat. Ook is er nog het startsein van de viering negentigjarig bestaan. Een open dag met voor ieder wat wils.

De grote vraag op De Zwaaier is: hoe staan de idolen ervoor? Via de nacompetitie werd vorig seizoen met een uiterste krachtsinspanning degradatie voorkomen. Ze willen er in Werkendam niet meer aan denken. Het heeft plaats gemaakt voor optimisme.

Geen haantjesgedrag

,,Ik zie het wel zitten met deze nieuwe selectie. Het is er eentje zonder haantjesgedrag. Het is duidelijk nu een eenheid”, kijkt oer-Kozak en vrijwilliger Dick Damen vooruit. ,,De trainer (Scott Calderwood red.) past ook geweldig bij de club. Giovanni Büttner, Lowie van Zundert en Kevin Vermeulen zijn geweldige aanwinsten.”

Hendri Visser is wat gematigder. ,,We zullen na zes wedstrijden weleens kijken.” Chris Huijzer, ook supporter, ziet altijd alle wedstrijden. Hij voorziet een goed seizoen. ,,We gaan in het linkerrijtje eindigen. Ik denk zevende of achtste.”

Quote Natuurlijk ben ik fan van Johnny Lommers, wie is dat niet? En hij is een echte Werkendam­mer Joël, jeugdlid van Kozakken Boys

Jeugdige aanhangers zitten op de tribune en bekijken de net verkregen posters. Ze mogen straks ook nog vragen stellen tijdens de persconferentie voor de jeugd. ,,Ik ga vragen of Johnny Lommers al gescout is door een betaalde club”, zegt Joël. Of ze fan zijn van Lommers, die zich vorig seizoen met belangrijke goals onsterfelijk maakte, is een domme vraag. ,,Natuurlijk, wie is dat niet? En hij is een echte Werkendammer.”

Wat verdienen jullie?

Om 12.45 uur is dan die persconferentie. Vijftien jeugdleden hebben zich in de kantine op een kruk verzameld. Ze mogen aanvoerder Gwaeron Stout, Kaj Ramsteijn, Kevin Vermeulen en trainer Calderwood vragen stellen. Op de vraag voor welke club in de eredivisie ze nog eens willen spelen ? ,,Feyenoord natuurlijk”, is het drietal eensgezind. Dit tot verdriet van de aanwezige Ajacieden.

,,Kunnen jullie ook vertellen wat jullie verdienen?”, wil de kleine Dani weten. Stout lachend: ,,Ik woon in Werkendam, dus ik krijg een kleine vrijwilligersvergoeding.” Een lastige vraag, blijkt. Coach Calderwood helpt snel mee een antwoord te formeren. ,,Kozakken Boys heeft het op dat gebied goed voor elkaar. Nee, we noemen geen bedragen.”

Voor Lize Verhoeven van MO 13 tenslotte kan de dag niet meer stuk. Of Calderwood of eerste-elftalspelers het meisjesteam willen komen trainen, is haar dringende vraag. ,,Dat doen we. We gaan wat afspreken”, belooft de trainer/coach.

Kozakken Boys wint deze middag tweemaal (4-2 tegen WNC en 4-0 tegen Achilles).