Kleinkinderen van Louis de Bot heropenen gerestaureerde brug Jannezand bij Hank

Wie is vergeten zijn auto in Sprang-Capelle op te halen? Gemeente wil wagen snel weg hebben

15 oktober SPRANG-CAPELLE - Wie heeft zijn of haar auto in de Raadhuisstraat in Sprang-Capelle laten staan, en is die 'vergeten’ op te halen? De grijze Opel trekt inmiddels de aandacht, met de roodwitte linten van de gemeente Waalwijk eromheen. Die wagen moet daar heel snel weg.