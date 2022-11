Kleurrijke borden wijzen automobilist in Geerpark Vlijmen op maximum snelheid

VLIJMEN - Vier door kinderen ontworpen borden moeten automobilisten erop attenderen dat er in het Geerpark in Vlijmen een maximum snelheid geldt van 30 kilometer per uur. Daar is lang niet iedereen zich bewust van.

Volledig scherm Het verkeersbord om hardrijders te waarschuwen wordt onthuld door enkele buurtbewoners. © Marc Bolsius

Verkeersborden voldoen aan wettelijke eisen. Logisch, iedereen moet precies weten waar-ie aan toe is. Franje, heel veel kleuren, fantasierijke tekeningen: die kom je dus niet tegen om de deelnemers aan het verkeer te gebieden, te verbieden of te waarschuwen. Het zou veel te veel verwarring zaaien, met alle ellende vandien.

Maar vandaag werden in woonwijk Geerpark in Vlijmen op de doorgaande weg met die naam vier van dergelijke borden onthuld: eentje waarvan een driehoek de kleuren van de regenboog had, eentje met een vuurvlieg met een enorme achterwerk, eentje de handen die uitdrukken om rustig aan te doen, en eentje als een soort mandela waarin schildpadden de hoofdrol opeisen.

In alle vier komt het getal 30 voor. Want wat de reguliere borden op deze toegangsweg tot het Geerpark niet voor elkaar krijgen - niet harder rijden dan 30 kilometer per uur - hopen Lisa den Teuling, Isabelle Kok, Julia Debets en Julia Claassen met hun tekeningen wél te bereiken.

Quote Doordat deze borden anders zijn, zijn ze er zich meer bewust van. En veranderen ze hun gedrag misschien Ruud Poppelaars, Voorzitter Buurt Bestuurt Geerpark

Het idee van deze creatieve verkeersborden komt uit de koker van Buurt Bestuurt Geerpark, in samenwerking met de gemeente Heusden, de politie, een verkeersdeskundige, Vermeulen Reclame en kartrekker Timo Lechner. Het is ook hard nodig, zegt voorzitter Ruud Poppelaars, die bij elk ontwerp een prachtig woordje had - er schuilt een kunstredacteur in hem. ,,Er wordt hier te hard gereden. Soms hebben automobilisten het niet door, zo hebben we gemerkt toen kinderen van de Bosbessenschool, die voor het klassikaal onderwijs in het wijkgebouw zitten, samen met de politie hen staande hielden. Doordat deze borden anders zijn, zijn ze er zich meer bewust van. En veranderen ze hun gedrag misschien.”

Zo staat ook Julia Claassen er in, een van de ontwerpers. ,,Je ziet stickers op een lantaarnpaal, of een vuilnisbak. Dit is groter dan normaal. Krijgt meer aandacht, denk ik.” Volgens Poppelaars speelt er nóg iets mee: ,,Je ziet dat het is gemaakt door kinderen. Onbewust doet dat toch iets met je. Kinderen ontroeren, ze spreken de waarheid. Door het kinderlijke wordt de boodschap krachtiger.”

Nu staan er een soort bloembakken op de toegangswegen om de snelheid eruit te halen. ,,Als het bouwen voorbij is, gaan die weg”, zegt wethouder Johan Meesters. ,,Dan worden er hapjes uit de rechtstaande weg genomen om het autoverkeer af te remmen. Er komen misschien smileys, attentiemannetjes. Eerst maatregelen nemen. Werken die niet, dan handhaven.” Wat Poppelaars betreft, hoeft het zover niet te komen. Zijn tip: ,,Spreek elkaar er op aan. Dat is de goedkoopste manier om gedrag te veranderen.”