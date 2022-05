Kleurrijke planten op rotondes? Waalwijk vindt het te duur en kapitaalvernietiging

De ChristenUnie zwengelt de discussie over de rotondes aan. De partij vindt ze op dit moment allesbehalve een visitekaartje voor stad of dorp. Veel split, wat groen en geen kleur, zo vat ze haar kritiek in een notendop samen. En dat zou in haar ogen anders moeten. „Het was vroeger een eer voor medewerkers van de buitendienst om elk voorjaar rotondes te voorzien van fleurig en kleurig eenjarig plantgoed”, liet fractievoorzitter Jan van Groos eerder al weten.