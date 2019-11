Kleurrijke vogelcharme bij vogeltentoostelling Woudrichem

WOUDRICHEM - Ze laten zich al van verre horen: de zebravinken, de kanaries, de parkieten. Kwetterend en fluitend begroeten ze de bezoeker van de jaarlijkse tentoonstelling van De Vogelvrienden in Woudrichem. Het is een vriendelijke begroeting. "Weet je", vertelt Bas Struik, "elke vogel heeft zijn eigen geluid. Met mensen is dat eigenlijk ook zo."

Struik spreekt uit ervaring. Al 40 jaar is hij met vogels bezig. Ze hebben zijn hart gestolen. En dan vooral de grasparkiet. Hij heeft er veel, zo rond de 200. "Het is een leuk, sociaal diertje dat lekker kan kwebbelen. Continue hoor je ze. Het klinkt misschien apart, maar als ik thuiskom en zeg: ik ben er weer, beginnen ze te kwebbelen. Ze kennen mijn stem. Dat doen ze ook met elkaar." Een vorm van ontspanning noemt Struik het houden van vogels. "Ja, na een drukke werkdag voelt het voor mij als ontspanning. Vogels geven mij rust in deze hectische tijd. En dat vind ik erg fijn."

Vogelcharme

Er komt best wat bij kijken om vogels te houden. Struik: "Je moet ze goed verzorgen. Dat kost geld. Maar het is een hobby en dat mag wat kosten. Als je ze verkoopt levert het ook niet veel op. Voor mij is het echt puur een hobby." En dat geldt voor de meeste inzenders op de Altena Cup tentoonstelling. Zo'n 400 vogels zijn te bewonderen. Prachtige kleurrijke exemplaren vaak. "Elke vogel heeft zijn charme", vertelt Struik als hij langs de vogels loopt. "De een houdt van de grasparkiet en de ander van een tropische vogel. En dat is maar goed ook, anders zou je allemaal dezelfde vogels op de tentoonstelling hebben." Hij houdt stil bij een wel heel mooi vogel, een gouldamadine. Hij is ervan onder de indruk. "Hoe kan de natuur zo iets moois voortbrengen? Dit is echt iets aparts."