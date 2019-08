Klokken blikvanger? Totdat het orgel in Heusden zijn registers opentrekt

HEUSDEN - Twee kerkklokken in het koor van de Grote- of Catharijnekerk in Heusden zouden de trekpleister moeten zijn. Maar als het orgel al zijn registers opentrekt, komt de kerk pas echt tot leven.

Sit mea vox grata staat er in de Martinusklok gegraveerd, die samen met zijn 'zusje' Katrina op het koor van de Grote- of Catharijnekerk staat. Latijn voor Mijn stem zij lieflijk. Maar vanaf 5 november 1944 laten de klokken niets meer van zich horen. Dat zijn geluid is verstomd, is te wijten aan de Duitsers. Bij hun terugtrekkende bewegingen bliezen ze deze kerk in Heusden op, waardoor onder meer de kerktoren werd verwoest. Opbouwen, dat kwam er niet van. Vandaar dat twee imposante kerkklokken voor altijd zijn verstomd. Schrale troost: ze zijn voor het publiek, dat in de zomermaanden op woensdag- en zaterdagmiddag een bezoek aan de kerk mag brengen, wel goed zichtbaar. Het zijn blikvangers, dus iedereen bekijkt en betast ze eventueel.

De kerk, die dateert van 1210, heeft een nog veel mooiere schat: een Lohmanorgel. In tegenstelling tot de klokken laat het orgel, dat 1982 is gekocht van de Broederenkerk in Zutphen, zich deze zaterdag wel degelijk van zich horen. De pijpen verstrooien de bezoekers met de mooiste klanken. De akoestiek van de kerk helpt daaraan mee, zo merk je als Bert van Beek of zijn dochter Gerinda de toetsen beroeren of de pedalen op kousenvoeten intrappen: die is geweldig, elke toon komt volledig tot zijn recht.

Piet Versluijs geniet er enorm van. 52 jaar geleden verhuisd van Wijk en Aalburg naar Rijssen, nu even terug voor een weekje vakantie in een bed & breakfast. "Ik ben zelf organist, een bezoek aan deze kerk hoort er gewoon bij", zegt Versluijs. "Vooral voor het orgel. Dat heb ik in Zutphen horen spelen. Het heeft heel mooie, warme tonen."

Voor het Lohmanorgel heeft organist Jaco van de Werken een lijst opgesteld van leerlingen die er deze zomer op mogen spelen. "Vandaag is Gerinda aan de beurt,", zegt haar vader. "Op mijn zestiende kreeg ik zelf orgelles, vandaar dat ik er ook achter kruip. Fijn voor de leerlingen, want ze kunnen oefenen. En fijn voor het publiek. Dit klinkt toch veel mooier dan een cd." Ook Elise, zus van Gerinda, is er bij. Zij laat de mensen genieten van de piano. Een muzikale familie dus. "Het zit in de genen", zegt Bert, die in Werkendam woont. "We hebben onze kinderen dus nooit naar deze muziekinstrumenten hoeven sleuren."