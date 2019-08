Kluis van een ton verschuift meters door explosie plofkraak

VIDEOWeer een plofkraak op een geldautomaat aan de Dr. Ringersstraat in Waalwijk. Stukken metaal vlogen tientallen meters in het rond. Of er buit is, weet de politie nog niet, maar de ravage is enorm. Het getroffen pand is zeker twee tot drie maanden onbruikbaar.