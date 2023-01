‘Klukkie’ wil graag helpen bij aanpak hangjeugd Vlijmen: ‘Ik weet uit ervaring dat misdaad niet loont’

Wonen als de boswachter met een ‘achtertuin’ van 3500 hectare: ‘Hier komt de natuur echt bij je binnen’

BIEZENMORTEL - Volgens het kadaster is het perceel van Frank (53) en Nicole (53) Notenboom in Biezenmortel zo’n 1800 vierkante meter. Maar als mensen er naar vragen, vertellen ze dat hun achtertuin alleen al circa 3500 hectare groot is. ,,Iedereen mag er wandelen of doorheen fietsen.”

16:11