Klus aan Heusdense sportvelden is geklaard, geld is achteraf geregeld

VLIJMEN/OUDHEUSDEN - Heusden was vergeten geld beschikbaar te stellen voor het opknappen van de voetbalvelden van HHC'09. Achteraf is dat foutje hersteld.

Vlak voor de jaarwisseling heeft het college van Heusden nog even een klein 'vlekje' weggewerkt. Het gaat om het beschikbaar stellen van 60.000 euro voor een veldrenovatie bij voetbalclub HHC'09 in Oudheusden en voor het automatiseren van de ondergrondse beregening van de natuurgrassportvelden in de gemeente.

Drainage niet oké

De drainage onder de velden van HHC'09 werkte niet goed. Ook was de waterdoorlatendheid van de velden, die op een ondergrond van klei liggen, onvoldoende. Heusden heeft de nodige werkzaamheden al laten uitvoeren: de drainage is vervangen en de ondergrond is verbeterd door vijfhonderd kubieke meter zand aan te brengen. Ook het profiel van het veld is verbeterd. De kosten van deze klus waren 40.000 euro.

Ondergrondse beregening

Nu is het zo dat Heusden dergelijke investeringen boven 15.000 euro, ook al komen die uit een potje dat speciaal daarvoor is bestemd, apart nog een keer moet goedkeuren. Dat was 'abusievelijk' niet gebeurd.