Klussen in het oude schoenenmuseum in Waalwijk? Frans van Dillen gaat er werk van maken

Een klussen- en dienstencentrale in het voormalige Schoenenmuseum. Frans van Dillen pleit ervoor: ,,In Kaatsheuvel loopt dat sociale initiatief als een tierelier."

Je hebt van die mensen die ze het cement van de samenleving noemen, die wat voor de gemeenschap willen betekenen. Maar bij Frans van Dillen lijkt het er op dat hij analoog aan stripheld Obelix in de speciemolen is gevallen: de 76-jarige Waalwijker is zéér actief.

Buurtkastje

Daar kunnen ze in De Hoef over meepraten. Zo heeft hij zich met verschillende wijkbewoners hard gemaakt voor het behoud van een bruggetje over een water dat langs zijn huis aan de Ds. Louwe Kooymanslaan loopt. Ook zette de handige voormalige Rotterdammer een boekenkastje voor zijn woning neer: lectuur en literatuur moet je met elkaar delen. Paar keer ellende gekend - kastje van zijn fundament geduwd, beschadigd -, maar hij gaf niet op. Bracht hem wel op een nieuw idee: hij gaat buurtpreventiegroep De Hoef Oost opzetten.

De nieuwste aanwinst voor de wijk is een AED, die hangt aan zijn huis. De gemeente betaalt een deel, de wijk zal zelf ook de portemonnee moeten trekken. Van Dillen toog aan het werk. ,,Ik ben huis aan huis mijn verhaal gaan vertellen. Binnen de kortste keren hadden we die 2500 euro binnen." In juli werd de AED geïnstalleerd, binnen een week werd die al gebruikt. Ligt er nog een kleine uitdaging: ,,Een stel mensen zover krijgen dat ze een cursus gaan volgen om het apparaat te mogen bedienen."

Ideaal

Alsof het nog niet genoeg is, broedt hij op een volgend plan om het sociaal-maatschappelijke gezicht van Waalwijk een nog fraaier aanzien te geven. Van Dillen wil in het oude Leder en Schoenenmuseum een klussen- en dienstencentrale op poten zetten. ,,Het gebouw is er ideaal voor, heeft meer dan voldoende ruimte. Dat is belangrijk."

Van Dillen kan het weten. Zo zet hij zijn twee rechterhanden in als in BaLaDe het maandelijkse Repair Café op de rol staat. ,,Alles uit de kelder halen, naderhand weer erin zetten. Voor een paar uurtjes. Het is niet meer dan behelpen."

Van Dillen weet dat het anders kan. ,,In Kaatsheuvel hebben ze in een oud industrieel pand ook zo'n centrale. Die wordt permanent, dus vijf dagen in de week, gebruikt. Om oude spullen te repareren, om er materiaal te verkopen. Ideaal voor statushouders: die kunnen voor 100 euro hun hele huis inrichten. Duurzaam dus, dat hoort bij deze tijd." Wat de dienstverlening betreft: ,,Papierwerk invullen voor de Belastingdienst, toeslagen aanvragen."

Bruisend

Van Dillen is zéér te spreken over 'Kaatsheuvel'. ,,Het bruist van alle kanten. Er wordt heel veel gebruik van gemaakt, juist omdat je er dagelijks mee bezig bent. En het werkt voor vrijwilligers - er zijn er meer dan 150 - heel makkelijk. Ben je een kapotte fiets aan het oplappen, kan je alles laten liggen om er daags erna mee verder te gaan. We hoeven die ruimte niet met een ander te delen."

De gemeente Loon op Zand ondersteunt de klussen- en dienstencentrale met een jaarlijkse subsidie van meer dan 30.000 euro. Toch een aardig bedrag. ,,Alles wat we verdienen vloeit terug in de gemeentekas. Juist doordat we zo populair zijn, draaien we op een paar duizend euro na quitte." Voor Van Dillen is het duidelijk: Waalwijk is ook gebaat bij een dergelijke centrale. ,,Nu wordt het Schoenenmuseum alleen maar voor opslag gebruikt. Ik bedoel: als er een wil is, is er ook een weg."

De komende tijd gaat Van Dillen er werk van maken. ,,De politieke partijen benaderen om van het museum een duurzaamheidsfabriek te maken. Dat ze het in de gemeenteraad op de agenda zetten."