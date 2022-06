Klussers gaan bij minima Heusden tochtstrips en radiatorfolie plaatsen

Op de juiste plaats

Het is volgens Blankers ‘nog best een uitdaging’ om te zorgen dat het beschikbare geld op de juiste plaats komt. ,,Het moet daar terechtkomen waar het het hardst nodig is.” Heusden werkt daarbij nauw samen met woningcorporatie Woonveste, omdat de gemeente denkt dat de doelgroep veelal in sociale huurwoningen woont. Verder laat Heusden zich leiden door het energielabel van huizen, informatie over het gemiddelde inkomen in een wijk en de informatie die al bekend is bij Baanbrekers. Overigens komen ook mensen in een koophuis of mensen die particulier huren in principe in aanmerking.