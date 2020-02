‘Koffie drinken? Ik ga liever nog wat rekken en strekken’

Maandag, woensdag, vrijdag. Even voor negenen loopt An de Punder - Kuijken met een rollator door de Torenstraat in Drunen. Na zo’n tweehonderd meter steekt ze de straat over, stapt TopFit Drunen binnen. Dat is opmerkelijk: als je zo’n loopkarretje nodig hebt, verwacht je niet dat een 88-jarige een uur lang de spieren aan het werk gaat zetten. Met gewichten, op de loopband, of een roeiapparaat.