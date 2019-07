Koffiehoek in supermarkt als opstap naar hulp

Op je 94ste nog een goed gesprek voeren met de minister. In dit geval Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dat overkomt niet iedereen. Christine Smets uit Vlijmen kan er sinds woensdagmiddag in elk geval wél over meepraten. Smets (94) is eregast bij de opening van de eerste ‘koffiecorner tegen eenzaamheid’, in de Jumbo-supermarkt aan het Plein in Vlijmen. Een koffiehoek, onlosmakelijk verbonden met Alles voor Mekaar uit Vlijmen.