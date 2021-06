Koffiehuis De Buurvrouw schenkt voor het goede doel

Op deze dinsdagmorgen is het al lekker druk op het terras van De Buurvrouw. ,,Jullie hebben heerlijke koffie”, maakt een wat oudere mevrouw een compliment. Een medewerkster glimlacht. Er is veel geduld nodig geweest om vandaag de eerste kop koffie in het pand, waar eerder drogisterij Vici onderdak had, te kunnen schenken. ,,De bedoeling was dat we vorig jaar al open zouden gaan, maar vanwege corona moesten we het telkens uitstellen”, vertelt commissielid Nicole Schilt. Dat maakt haar enthousiasme nu misschien wel des te groter.

Het koffiehuis hangt onder de Stichting ONE, wat staat voor Omzien Naar Elkaar; ONE is een non-profit organisatie. ,,De winst gaat naar goede doelen. Meestal doelen ver weg. Per kwartaal kijken we aan welk goed doel we kunnen geven”, licht Schilt toe.

De bedoeling is dat het geld vooral richting ontwikkelingslanden gaat. Los van de inkomsten via de verkoop in het koffiehuis, dragen sponsors, subsidies en de Vrienden van de Buurvrouw bij om de vaste kosten te dekken. ,,Extra ‘vrienden’ zijn natuurlijk altijd welkom”, aldus Schilt.

Quote De winst gaat naar goede doelen Nicole Schilt, koffiehuis De Buurvrouw

Verhuren

De Buurvrouw is geopend op dinsdag, woensdag en zaterdag, steeds van 09.00 tot 16.00 uur. Het wordt gerund door louter vrijwilligers, die bij toerbeurt het koffiehuis draaiende houden. Momenteel beschikt De Buurvrouw over zo’n zestig vrijwilligers.

Het terras telt vier zitjes. Binnen, waar vanaf zaterdag ook gasten welkom zijn, staan twaalf tafels met stoelen. Het achterste deel van de binnenruimte kan ook voor andere doeleinden gebruikt worden. ,,Er is een schuifwand geplaatst en dat gedeelte kunnen we eventueel verhuren voor bijeenkomsten. Maar het is niet de bedoeling daar feesten of verjaardagen te houden”, zegt Schilt.

Naast de diverse soorten koffie, thee, chocolademelk en taart wordt ook een tosti geserveerd. ,,We houden bewust de prijzen laag. Zodat het voor iedereen toegankelijk is hier wat te eten of te drinken.”

Wie koffie drinkt kan ook iemand anders, op een later tijdstip, van een kop koffie laten genieten. Dat is een geste voor mensen die wat minder bedeeld zijn. ,,Dan reken je voor een extra koffie af en dat vermelden we dan op het bordje ‘uitgestelde koffie’ ”, wijst Nicole op het bordje waar al zeven streepjes op staan. De Buurvrouw bepaalt wie de gratis kop koffie krijgt.

Buiten op het terras heeft dominee Bert-Jan Mouw van Hervormd Aalburg zich al op een stoeltje genesteld. ,,Ik probeer hier een ochtend in de week met mijn laptop te gaan zitten en te werken. Dan kan ik vast mijn preek voorbereiden”, lacht hij. ,,Dit moet echt een plek van ontmoeting worden. Heel leuk.”

Wie ‘vriend’ of vrijwilliger bij De Buurvrouw wil worden kan dat melden via info@koffiehuisdebuurvrouw.nl