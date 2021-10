Komen andere winkels bij Lidl in Waalwijk toch terug? Hoop na overleg, maar ook twijfels

WAALWIJK - Het is nog lang geen gelopen race, maar bij de nieuwe Lidl-supermarkt in Waalwijk keren mogelijk toch andere winkels terug. Na overleg met betrokken ondernemers heeft de gemeente in ieder geval weer wat hoop. Toch zijn er ook twijfels.

De gemeente blijft zich inzetten voor een buurtwinkelcentrum bij het Laageinde. In juli ging de nieuwe Lidl open. Vroeger zaten er andere winkels bij de supermarkt. Maar na de nieuwbouw keerde alleen de Lidl terug. De gemeente is daar niet blij mee. Volgens haar heeft de wijk behoefte aan een winkelcentrum, en waren daar ook harde afspraken met de Lidl over.

Het supermarktconcern rekende eerder op de terugkeer van bakkerij Van Beijnen en cafetaria ‘t Smikkeltje, maar die haakten uiteindelijk af. Het lukte het bedrijf niet om andere huurders te vinden. Lidl wilde de komende anderhalf jaar eigenlijk ook niet meer actief op zoek gaan. De interesse zou ontbreken.

Quote Het liefst zou ik met meerdere verswin­kels op één plek zitten. Misschien zou de gemeente naar een andere locatie in de wijk kunnen kijken Tim van Beijnen, Bakkerij Van Beijnen

Burgemeester en wethouders vinden de huidige situatie ‘onwenselijk’. Ze hopen dat in ieder geval de snackbar en de bakkerij terugkeren, zoals eerder de bedoeling was. Op initiatief van de gemeente zaten de betrokken ondernemers toch weer met elkaar om tafel. Het college is positief over de uitkomst. Alle partijen zouden belang (blijven) hechten aan de realisatie van een buurtwinkelcentrum, zo luidt de conclusie.

Er komt een vervolgafspraak tussen de Lidl en de twee eerder afgehaakte ondernemers. De verdere rol van de gemeente lijkt daarbij beperkt. ,,Wij mogen ons niet mengen in onderlinge afspraken tussen twee marktpartijen”, stelt het college. Toch is het hoopvol. ,,Alle betrokkenen zien voldoende ruimte om verder te praten, in een poging om tot elkaar te komen.”

Veel obstakels

Maar de betrokken ondernemers willen waken voor al te veel optimisme. De eigenaar van cafetaria 't Smikkeltje ziet nog veel obstakels. De kosten waren eerder één van de redenen om af te haken. Aan die situatie is in zijn ogen niet veel veranderd.

De tijd dringt voor hem. De vergunning voor zijn tijdelijke frietkot aan de Dr. Schaepmanlaan loopt binnenkort af. Zijn verzoek aan de gemeente om langer op deze plek te mogen blijven, vindt vooralsnog geen gehoor. ,,Ik zit met een groot probleem, en dat zou me wat lucht geven.”

Bakkerij van Beijnen wil niet als enige winkel bij de nieuwe Lidl zitten. ,,Als de friettent terugkeert, wil ik daar ook serieus over nadenken”, stelt Tim van Beijnen. ,,Maar het liefst zou ik met meerdere verswinkels op één plek zitten. Misschien zou de gemeente naar een andere locatie in de wijk kunnen kijken, apart van de Lidl.”