Komt in Oudheusden tóch alles onder één dak? ‘Maar nieuwbouw scholen mag géén vertraging oplopen’

OUDHEUSDEN - Het idee om in Oudheusden een multifunctioneel centrum te bouwen is nieuw leven ingeblazen. Directe aanleiding is de nieuwbouw van de twee basisscholen. Allerlei instanties zijn volgens wethouder Peter van Steen enthousiast om mee te gaan doen. Maar één ding staat als een paal boven water: de bouw van de scholen mag absoluut geen vertraging oplopen.

Dat laatste benadrukt ook directeur-bestuurder Henk van der Pas van scholenstichting Scala, die de kar trekt bij de nieuwbouw van De Dromenvanger (Scala) en van De Leilinde (Willem van Oranje Scholengroep) aan de Kasteellaan in Oudheusden.

,,Wat er ook gaat gebeuren, de scholen moeten op tijd klaar zijn. En we leveren niet in op kwaliteit. Als er (later) extra gebouwen bijkomen, mag dat niet ten koste gaan van de scholen.”

Andere instanties hebben ook interesse

Dat neemt niet weg dat de scholen positief staan tegenover een bredere invulling en samenwerking met andere instanties. Het gaat om onder meer de openbare bibliotheek, kunstencentrum Het Pieck, buurtcentrum De Schakel, de GGD, Bijeen, Woonveste en school-maatschappelijk werk. Ook sporthal De Kubus wordt bij het onderzoek betrokken. De kinderopvang krijgt sowieso al ruimte bij de nieuwe scholen.

Met al die partijen bij elkaar lijkt een oud initiatief rond Hart voor Oudheusden weer uit de kast te zijn gehaald. De politiek gaf wethouder Mart van der Poel bovendien opdracht te onderzoeken of een aantal maatschappelijke functies rond de Kasteellaan geconcentreerd kan worden.

Quote Als andere partijen heel snel weten wat ze willen en het valt in te passen, dan willen we dat best gelijk meenemen. Is dat niet zo, dan kan er later aangebouwd worden Henk van Pas, Directeur-bestuurder scholenstichting Scala

Naar aanleiding daarvan zijn met genoemde instanties inmiddels enkele zogeheten droomsessies gehouden. ,,Veel betrokkenen gaven al snel aan wat ze nodig hebben aan ruimte. De architect van de school bood aan een schetsplannetje te maken van wat zou kunnen. Daar was eigenlijk iedereen enthousiast over", aldus Van Steen.

Daarmee is overigens nog lang niet alles in kannen en kruiken. Volgens Van Steen is nog een lange weg te gaan, zeker als het gaat om onderzoek naar de haalbaarheid van de plannen. Hij verwacht op z'n vroegst volgend jaar een onderzoeksvoorstel.

Scala-voorman Van der Pas wijst erop dat de bouw van de school in de tussentijd z'n eigen planning volgt. ,,Als andere partijen heel snel weten wat ze willen en het valt in te passen, dan willen we dat best gelijk meenemen. Is dat niet zo, dan kan er later aangebouwd worden.”

Kan nog wel twee jaar duren

Het kan nog zomaar een kleine twee jaar duren voor de nieuwe scholen aan de Kasteellaan er staan. En pas als de scholen klaar zijn, kan er eventueel worden aangebouwd, stelt ook wethouder Van Steen. ,,Anders gaat dat ten koste van de bouw van de school.”

Een combinatie met ‘wonen en zorg’ is op dit moment geen onderdeel van het onderzoek. Wel onderzoekt Heusden al langer de mogelijkheden die het Heverslo-terrein in dat opzicht biedt.