Konikpaarden en Rode Geuzen zoeken het hogerop vanwege stijgende rivier

Gouden paren opgelet: ‘feestje’ niet in Voorste Venne maar in Remise

12:17 DRUNEN - Heusden ontvangt z'n gouden bruidsparen in maart niet in cultureel centrum De Voorste Venne in Drunen, maar in restaurant en partycentrum de Remise in die plaats. Het besluit om dit keer níet voor De Voorste Venne te kiezen staat volgens de gemeente helemaal los van alle perikelen van de laatste tijd rond het cultureel centrum.