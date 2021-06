Koningin Máxima brengt bezoek aan VMC in Nieuwkuijk: ‘Majesteit, onze gasrekening bedraagt maar 47 euro per week’

Voorberei­din­gen voor 530.000 meter glasvezel in Heusden

10 juni NIEUWKUIJK - De aanleg van glasvezel in een aantal kernen van de gemeente Heusden is in volle gang. Om die aanleg mogelijk te maken moeten bovengrondse verdeelkasten worden geplaatst. Dinsdag is de eerste van die kasten geplaatst.