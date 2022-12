Koninklijk eerbetoon voor stille kracht Ben Nolte uit Drunen

DRUNEN - Ben Nolte (84) uit Drunen is deze week onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De koninklijke onderscheiding is uitgereikt door burgemeester Willemijn van Hees van de gemeente Heusden. Dat gebeurde vanwege de gezondheidssituatie van de heer Nolte in besloten kring.

Nolte heeft tientallen jaren lang hulp geboden mensen in nood, vooral mensen die opzagen tegen financiële en administratieve klussen en zich zonder hulp van anderen niet staande konden houden. ,,Vaak nam hij deze taken van mensen volledig over. Hij fungeerde als financiële mentor en was daardoor vaak eerste aanspreekpunt voor bijvoorbeeld zorginstellingen", aldus Van Hees. Ook was hij mantelzorger voor familieleden.