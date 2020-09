Koninklijke erepenning voor 100 jaar oude Waalwijkse zwemvereniging

Opsteker voor Biesbosch MuseumEi­land: 90.000 euro steun. Maar de zorgen blijven

12:10 WERKENDAM - Biesbosch MuseumEiland heeft via twee fondsen in totaal 90.000 euro steun gekregen. Eerder kreeg het MuseumEiland al 10.000 euro via twee andere fondsen. Directeur Peter van Beek is erg blij met de steun, al vreest dat er uiteindelijk een tekort zal ontstaan.