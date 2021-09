Koninklijke lof voor Gerard Paans bij afscheid als raadslid

Burgemeester Egbert Lichtenberg reikte de koninklijke onderscheiding uit tijdens de raadsvergadering in het Willem van Oranjecollege in Wijk en Aalburg. Werkendammer Paans is sinds maart 2002 raadslid voor het CDA. Eerst in de gemeente Werkendam, sinds 2019 in Altena. Hannie Visser-Kieboom volgt hem op.