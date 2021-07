Koninklijke lof voor Gert de Kock uit Drunen

Wat nu? Bijzondere doelgroe­pen hebben een goedkoop huis nodig. Maar Heusden heeft er veel te weinig

13 juli VLIJMEN - De nood is hoog, het wordt tijd voor ‘creatieve oplossingen’. In Heusden zijn alleen al dit jaar enkele tientallen goedkope huurwoningen te weinig, om alle mensen die behoren tot een ‘bijzondere doelgroep’ onderdak te bieden. ,,Soms zullen we keuzes moeten maken waar niet iedereen fan van is.”