Koninklijke lof voor Waalwijkse Annelies Kollau, dé vrouw achter de kostuums

video Man gewond na steekinci­dent in Waalwijk, drie aanhoudin­gen

11:14 WAALWIJK - De politie heeft drie aanhoudingen verricht voor een steekincident in een gebouw aan de Altenaweg in Waalwijk. Het slachtoffer verkeert niet in levensgevaar. is een man gewond geraakt. Hij is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Dat gebeurde rond 22.00 uur.