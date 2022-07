Koninklijke Onderscheiding voor Janny Kuijs uit Vlijmen

‘Gymzaal Heusden staat te verpiete­ren, laat kinderen er weer gymmen’

HEUSDEN - De jaren geleden gesloten gymzaal aan de Demer in Heusden moet weer open, zodat in elk geval de leerlingen van de Johannes Paulusschool er weer bewegingsonderwijs kunnen krijgen. Daarvoor pleit het CDA, dat stelt dat de gymzaal destijds ‘voorbarig is gesloten’ en ‘al negen jaar staat te verpieteren’.

