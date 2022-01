Koninklijke onderscheidingen voor Opmeer uit Drunen en De Vink uit Sprang-Capelle

Opmeer (67) en De Vink (60) zetten zich beiden in voor onder meer de Protestantse Gemeente in Waalwijk. Opmeer was van 1996 tot 2004 ouderling en scriba van de Protestantse Wijkgemeente Noordenburg in ‘s-Gravenzande. Vanaf 2007 is zij lid van de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk in Waalwijk, later de Protestantse Gemeente Waalwijk-Centrum geheten. In 2011 gingen de Gereformeerde en de Hervormde kerk in Waalwijk een fusie aan, waarbij Opmeer een belangrijke rol heeft gespeeld.