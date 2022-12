‘Koolstofboeren’ in Altena slaan handen ineen voor Brabantse primeur: CO2 uit de lucht en in de bodem

Meer dan 5.100 huishou­dens in De Langstraat krijgen energietoe­slag

WAALWIJK/HEUSDEN/LOON OP ZAND - Om precies te zijn 5.154 huishoudens in de drie Langstraatgemeenten hadden begin december hun eenmalige energietoeslag van in totaal 1.300 euro toegekend gekregen. Ruim 450 aanvragen waren toen nog in behandeling.

7:07