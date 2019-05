Kopers hebben grootse plannen met Waalwijkse Clemenskerk

Over de koopprijs wil zowel Coppens, die investeert in projectontwikkeling, als het kerkbestuur geen mededelingen doen. De koop verloopt via twee trappen. Sinds vrijdag is Coppens eigenaar van de pastorie; de levering van de kerk en de omliggende grond vindt binnen anderhalf jaar plaats. Walther: ,,Die periode gebruiken we om alle procedures te doorlopen. Dat vergt veel tijd, want de kerk is een rijksmonument.”