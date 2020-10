Kornse Boezem heeft er een stuk natuur bij; goed voor de holpijp en de kleine karekiet

‘Wil je als bedrijf sociaal zijn, dan moet er geld verdiend worden’

24 oktober NIEUWKUIJK/DRUNEN - Peerke van Delft heeft het nooit kunnen vermoeden, toen hij in 1895 in zijn smidse aan de Grotestraat in Drunen paarden besloeg en zijn beroemde ‘zelfscherpende’ schoffels verkocht. Dat zijn smederij zou uitgroeien tot een 125 jaar oud familiebedijf met zo’n 180 medewerkers. Dat officieel ook nog eens ‘futureproof’ is. ,,Familiewaarden zijn belangrijk, maar er moet ook geld worden verdiend.”