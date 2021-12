‘Kosten verbreden Bellaard niet bekend'. En Heusden gaat het niet uitzoeken ook

‘Weg tussen Vlijmen en Den Bosch is echt gevaarlijk voor fietsers en bromfiet­sers. Langer uitstel van aanpak niet acceptabel’

VLIJMEN - De situatie op de Bellaard, in het poldergebied tussen Vlijmen en Den Bosch is ‘gevaarlijk en onhoudbaar’. Heusden moet niet langer wachten met het aanpakken van de weg. Verder uitstel is onacceptabel.

11 november