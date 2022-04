Kozakken Boys wil raddraaiers flink aanpakken: ‘Dit gedrag is voor ons onacceptabel’

Tilburgers krijgen tot vier jaar cel voor drugslab in Werkendam­se haven

BREDA/WERKENDAM/TILBURG – Drie mannen uit Tilburg hebben dinsdag celstraffen gekregen van drie, drieënhalf en vier jaar cel. Ze werden in juni vorig jaar gepakt in een amfetaminelab in het havengebied van Werkendam.

19 april