Kramp tijdens duathlon in Waalwijk: aan de verwachtingen voldaan en toch ook niet

Met een lach op haar gezicht bereidt Willemijn Fuite zich voor op de Cross-Duathlon, die deze zondagmorgen onder auspiciën van Triathlon & Loop Vereniging De Langstraat bij De Paardenvriend in Waalwijk van start gaat. Immers, de negentienjarige triatlete uit Berkel-Enschot heeft deze morgen in Zwembad Olympia, dat op een steenworp afstand ligt van de locatie van de rijvereniging, haar pr aangescherpt. Met acht kilometer lopen, gevolgd door twintig kilometer mountainbiken, en tot slot nog eens 4000 meter op de voeten afleggen, is de kans groot dat de negentienjarige duursporter ons land in juni mag gaan vertegenwoordigen op het WK in Roemenië in de categorie Beloften.

Kramp

Maar Fuite, die in 2019 wereldkampioen Cross Triathlon Junioren werd, krijgt bij de tweede omloop van het mountainbiken bij het beklimmen van een helling last van kramp. ,,Vreemd was dat, ik heb zoiets nog nooit eerder meegemaakt. Ik kan niet eens zeggen of ik er de rest van de wedstrijd last van heb gehad, of dat dat gevoel in mijn hoofd is gaan zitten.” Uiteindelijk wordt ze derde.

Een derde plaats is niet voldoende voor Roemenië, waar zowel de cross duatlon als de triatlon zal worden gehouden. ,,Willemijn heeft wel aan de verwachtingen voldaan, maar niet objectief gezien. Dan had ze eerste moeten worden. Ze is een eerstejaars Belofte en was dichtbij plaatsing. Dus is ze een bespreekgeval”, zegt bondscoach Armand van der Smissen.

Die heeft nóg iets bijzonders op zijn bordje liggen: de wedstrijd werd gewonnen door Noor Dekker uit Zeeland. ,,Zij is een atlete”, weet Van der Smissen, ,,en is overgestapt naar het run-bike-run. Volkomen nieuw dus heeft Noor zich gekwalificeerd en mag ze naar Roemenië. Maar ik wil zeker weten of ze serieus werk wil maken van deze sport. Dus bereid is te investeren in specifieke mountainbiketrainingen. Want in het buitenland heb je veel meer te maken met hoogteverschillen, dus andere parcoursen. En daar komen speciale vaardigheden bij kijken.”

Meetmoment

Voor Willemijn Fuite lag overigens nog een ijzer in het vuur: de triatlon, ook in Roemenië. Van der Smissen: ,,Dat ligt een stuk lastiger. Ze heeft weliswaar met zwemmen haar pr op die ene kilometer aangescherpt, maar dat is haar zwakste onderdeel. Daar valt nog veel te verbeteren.” Volgende week is er nóg een meetmoment: op Ameland. Fuite: ,,Als de bondscoach het nodig vindt, doe ik mee aan die wedstrijd.”

Aan het WK, en het EK dat in oktober in het Spaanse Bilbao wordt gehouden, mag Nederland niet al te hoge verwachtingen koesteren. ,,Er ligt een behoorlijk gat met de toplanden. Als in iedere categorie een atleet eindigt bij de eerste tien, hebben we het goed gedaan.”