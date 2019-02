Krekwakwou maakt flinke stap voorwaarts in Waspik

Dit jaar gaat de club voor de eerste plaats, waarbij ze zelf CV Dè Heurt Zo weer als grootste concurrent zien. Extra bijzonder dat de clubs elkaar wel helpen tijdens de plakdagen. Was twee weken geleden een aantal leden van CV Krekwakwou aanwezig in Raamsdonk om de wagen van Dè Heurt Zo mee te plakken, deze zondagochtend was het net andersom. Het geeft de sfeer onderling goed weer: gezonde concurrentie.

De sfeer in de schuur was zondag goed en de contouren van de creatie van dit jaar, in de sfeer van ruimtevaart, waren al goed zichtbaar. Meest opvallend is dat inmiddels twee schuren in gebruik zijn om de uit de kluiten gewassen wagen te bouwen. Met deze carnavalswagen maakt CV Krekwakwou dan ook een flinke stap voorwaarts. De creatie van CV Krekwakwou is net als alle andere creaties te zien tijdens de optocht in Waspik op zondag 3 maart vanaf 13.11 uur.