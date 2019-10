Kriebels bij uitdagende Kleppermandagen in Heusden

Stomdron­ken bestuurder vernielt rotonde en belandt met auto tegen boom in Waalwijk

14:41 WAALWIJK - Een 34-jarige bestuurder uit Kaatsheuvel is in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden omdat hij even daarvoor flinke schade had aangericht bij een rotonde in Waalwijk. De man was ‘zwaar onder invloed van alcohol’, zo meldt de politie. ,,Het straatmeubilair van de rotonde bleef vernield achter.”