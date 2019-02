Krijg maar eens Jaguar binnen twee weken onder een kerstboom in Beverly Hills

E&R Classics, in dat grote pand vol glimmende oldtimers langs de A59 bij Waalwijk. Wat is dat voor een bedrijf? Hoe zit die oldtimerbusiness in elkaar? ,,Een oldtimer is de meest waardevaste belegging die er is.”

Leuk weetje: De grotere oldtimerbedrijven van Europa zitten in Nederland. En Ernest Praag (51) is eigenaar van één van die bedrijven; E&R Classics aan de Kleiweg in Waalwijk.

‘Wij zijn niet chauvinistisch’

,,Waarom dat nou net Néderlandse bedrijven zijn? Om te beginnen is Nederland een echt handelsland. Daarnaast hebben we geen grote, traditionele autofabrikanten, dus we importeren al heel lang auto’s. In Duitsland en Frankrijk hebben ze die industrie wél, maar daar zijn ze chauvinistisch dus kopen ze minder buitenlandse auto’s. Wij zijn daarentegen gewend aan import, dus wij hebben een grote verscheidenheid aan automerken.”

‘Oldtimers waren altijd al mijn hobby’

In 2008 begon Praag zijn bedrijf. Hij had zijn belang in het postorderbedrijf waar hij werkte verkocht en was toe aan iets nieuws. ,,Mijn vrouw had al een verhuurbedrijf voor trouw-oldtimers. En oldtimers waren altijd al mijn hobby. Toen ben ik begonnen in Kaatsheuvel.

Zijn handelsvoorraad is divers; Austin Healey, Jaguar, MG, Triumph, Ferrari, Mercedes, VW, Porsche, Aston Martin enzovoort. Hij koopt zelf oldtimers in voor de verkoop, maar bemiddelt ook voor mensen die hun bolide van de hand willen doen. Gemiddeld verkoopt E&R Classics zo’n twee oldtimers per dag. De kostprijs varieert van 15.000 euro tot enkele tonnen.

Pools vakmanschap

Meteen vanaf het begin groeide ook E&R snel. ,,In 2010 gingen we naar een nieuw pand in Dongen. Daar eindigden we met zes locaties. In 2014 heb ik de voormalige showroom van Mercedesdealer Hommel langs de A59 gekocht.” Inmiddels zijn daar nog een grote opslagloods en het failliete Lex Classics bijgekomen.

Er is ook een vestiging in Polen. ,,Natuurlijk zijn de lonen daar lager. Maar het gaat ook om puur vakmanschap. Twee van mijn Poolse monteurs gingen terug naar hun familie. Ik heb toen gezegd ‘ik open daar een werkplaats en jullie gaan 'm leiden’.” Inmiddels heeft Praag daar 22 mensen aan het werk. E&R telt in totaal 55 werknemers.

Quote Je hebt mensen die het niet gek vinden om een paar ton tot een miljoen uit te geven Ernest Praag, E&R Classics

De typische oldtimerliefhebber ... Ernest Praag kan 'm niet benoemen. Zijn klanten komen uit Nederland, België, Duitsland en Frankrijk, met uitschieters uit Roemenië, Tsjechië, Chili en de VS. ,,Het zijn verschillende groepen. Je hebt mensen die beleggen in oldtimers. Die vinden het niet gek om een paar ton tot een miljoen uit te geven. Er zijn ook echte liefhebbers. Maar daar zitten ook mensen bij die moeten sparen voor een oldtimer van 10.000 of 15.000 euro.”

Maar oldtimers koop je uit luxe, zo veel is duidelijk. Nog even over dat beleggen; volgens Praag staan oldtimers gemeten over de laatste dertig jaar te boek als meest waardevaste beleggingsobjecten. ,,Boven kunst en bijzondere horloges. Daarna komen ergens dan de aandelen. Ook bij oldtimers heb je enorme stijgers. Maar die kunnen even snel weer naar beneden kukelen.”

Ferrari Testarossa

Hij noemt het voorbeeld van de Ferrari Testarossa, een paar jaar geleden. ,,Die vloog in een half jaar tijd van 50.000 naar 150.000 euro. Dat gaat te hard. Een langzame stijging is beter.” Voor wie het wil weten, een Testarossa doet nu 80 mille.

Hoewel er ook weleens een BN’er of internationale VIP binnenloopt, is het in de showroom in Waalwijk nooit echt druk. Hoeft ook niet, weet Praag. ,,Veel klanten komen niet eens in de winkel. Die zien via internet wat we hebben. Dat zijn vaak de duurste auto's.”

Beroemde filmregisseur

Met zo'n business maak je nog weleens wat mee. Zoals afgelopen december: ,,Werd ik gebeld door de vrouw van een beroemde filmregisseur. Wie? Zeg ik niet. Maar ze wilde een perfect gerestaureerde Jaguar voor haar man, als kerstcadeau. Ze was bij ons gekomen via de voorzitter van de plaatselijke Mercedesclub.”

Dat betekende wel dat de auto op kerstavond - de 24e december dus - onder de kerstboom moest staan in Beverly Hills. ,,Het was al de tiende. Dus moesten we die auto, compleet met inklaring, zonder vloeistoffen in een vliegtuig zien te krijgen. Dan daar de vloeistoffen er weer in en hem bij die meneer in de garage gezet. Da's best een operatie.”

Quote Ik heb bij lange na geen honderd, tweehon­derd auto’s Ernest Praagt, E&R Classics