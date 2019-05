Kringdag in Nieuwkuijk belooft ook een dorpsfeest te worden: ‘Er komt heel wat bij kijken’

Het Nieuwkuijkse gilde is drukdoende met de organisatie. ,,We zijn er trots op dat we de Kringdag, die hier voor het laatst in 1970 is gehouden, mogen organiseren", zegt voorzitter Tonny de Gouw. Vanwege de grootschaligheid is de stichting Gildefeesten Sint Joris Nieuwkuijk in het leven geroepen.