Kritiek op ‘bouwplan’ DMP Heusden gaat over meer dan de inhoud

Voorlopig geen knip in Zomerdijk Waalwijk

18 juni WAALWIJK - De Zomerdijk in Waalwijk gaat voorlopig nog niet op de schop. Volgens planning zou deze maand in totaal 300 meter van de weg wijken voor de aanleg van de nieuwe containerhaven achter bedrijventerrein Haven Acht. Maar aangezien de aanleg van de haven is vertraagd, schuiven ook de werkzaamheden aan de Zomerdijk op.