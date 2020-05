Kritiek op ‘coronabrief’ Heusden. Waarom alleen naar 70-plussers?

VLIJMEN - Waarom stuurt Heusden in de strijd tegen eenzaamheid een brief naar alle alleenstaande 70-plussers, en niet naar jongere mensen? Denkt de gemeente soms dat de coronapandemie geen gevolgen kan hebben voor alleenstaanden die jonger zijn dan zeventig?

Dat vraagt Heusden Transparant zich af. Fractievoorzitter Frans van der Lee heeft de kwestie aangekaart in schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders.

Met brief op zich niets mis

De partij heeft er overigens geen enkele moeite mee dat de gemeente via een brief mensen benadert om te vragen hoe het me ze gaat in deze tijd van coronacrisis. In de brief die recent is verstuurd vraagt Heusden de mensen te laten weten hoe het met ze gaat.

De gemeente vraagt of de 70-plussers zich kunnen redden, of ze zich wellicht niet fijn voelen, of ze contact hebben met mensen om zich heen. Ook wil Heusden weten of mensen, indien nodig, hulp krijgen. Of dat ze weten waar ze eventueel terechtkunnen als ze hulp nodig hebben. ,,We kunnen niets voor u doen als we niet weten dat het niet goed met u gaat.”

‘Onderneem ook actie naar jongere doelgroep’

Heusden Transparant wil weten welke actie Heusden gaat ondernemen voor de doelgroep jongeren dan 70 jaar. Ook had de fractie graag gezien dat vooraf met de fractievoorzitters was overlegd over de brief, aangezien die mede namens de gemeenteraad is verstuurd.