Kritiek op fietsstraat in Waalwijk zwelt aan

Het verzet tegen een snelfietsroute door de Besoyensestraat in Waalwijk zwelt aan. Een groep bewoners doet een klemmend beroep op de politiek om het plan voor de 'fietsstraat' tegen te houden. Ook Fietsersbond De Langstraat wil een andere veiligere route. De Besoyensestraat is volgens haar hét zwakke punt in de toekomstige snelfietsroute tussen Waalwijk en Tilburg. ,,Je moet geen dingen doen waar je later spijt van krijgt", stelt woordvoerder Henk de Graaff.

Een flink aantal bewoners van de Besoyensestraat kwam donderdagavond tijdens de raadsvergadering met een lading kritiek. Ruim baan voor de fietser, ze zien het niet zitten. De tegenstanders vrezen voor gevaarlijke situaties. De combinatie met auto's, de vele uitritten, zijwegen en kruisingen: het is volgens hen vragen om moeilijkheden. ,,En we zijn vanaf dag één misleid."

Advies

Met de keuze voor de Besoyensestraat wijkt de gemeente af van een advies van de fietsersbond, die veel meer ziet in een route langs de Meidoornweg, aan de andere kant van de Midden-Brabantweg. Veel veiliger en comfortabeler, aldus De Graaff. ,,De gemeente leek het daar mee eens, maar besloot toch anders. Dat heeft ons verrast." Wethouder Ronald Bakker vindt dat aan de Meidoornweg te veel nadelen kleven. De weg is afgelegen en donker. Is het viaduct wel berekend op al die fietsers? ,,En mensen moeten zo'n 700 meter omrijden. De meeste fietsers kiezen toch de kortste weg." De Graaff ziet het anders. ,,Mensen willen ook veilig en comfortabel kunnen fietsen. In de Besoyensestraat rijden ze constant met de hand aan de rem."

Bakker probeerde de vrees voor de snelfietsroute weg te nemen, maar zonder succes. De naam zet mensen vaak op het verkeerde been, meent hij. Het wordt geen lange geasfalteerde weg waar fietsers zo over heen zoeven. En dat het op de route van Tilburg - Waalwijk niet overal ideaal is, is volgens hem onvermijdelijk.

Bea de Jongste van coalitiepartij LokaalBelang had scherpe kritiek op gemeente en wethouder. Dat zij tegen het plan is, is geen geheim. Ze is op persoonlijke titel lid van het bewonerscomité Besoyensestraat. De wethouder reageerde verbaasd op haar dubbelrol in de raadszaal. ,,Spreekt u als raadslid of als lid van het bewonerscomité." De Jongste is een dag later nog boos over die opmerking. ,,Ik ben heel integer. Dan word je zo toegesproken. Ik wil in gesprek met de wethouder."