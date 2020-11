‘Kritiek op ons plan is soms echt onzin’. Bestuur bieb Heusden kaatst bal terug

Biblio­theek: ‘Verhuizing naar Voorste Venne is alleen maar risicovol­ler geworden’

23 november DRUNEN - Alle onduidelijkheid en onzekerheid rond De Voorste Venne in Drunen, maken het voor de Bibliotheek Heusden bepaald niet gemakkelijker om eventuéél intrek te nemen in het cultureel centrum. ,,Door alles wat nu gebeurt, is dat voor ons alleen maar risicovoller geworden”, stelt secretaris Nicole Hermans. ,,Drie jaar geleden waren we wat dat betreft dichterbij dan nu.”