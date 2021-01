Kritiek op plan windmolens zwelt aan: ook politiek in Waalwijk roert zich

Hoe ver moeten nieuwe windmolens van woningen komen te staan? Het Waalwijks college wil zich toch nog niet vast leggen op minimum afstanden.

Dat is tegen het zere been van energiecoöperatie Energie Gezond Waalwijk, die de online petitie is gestart. Ze wil dat de windmolens minstens 750 meter van de bebouwde kom geplaatst worden, zoals in de voorlopige plannen nog het uitgangspunt was. De actie krijgt steun van diverse andere partijen, zoals Platform Waspik, maar ook groepen inwoners uit onder meer Waalwijk, Sprang-Capelle, Heusden, Doeveren en Drongelen.

Quote Die afstand van 750 meter moet eigenlijk weer terug in de plannen. Richard Frodyma, Raadslid LokaalBelang

En ook vanuit de Waalwijkse politiek klinken kritische geluiden. ,,Die afstand van 750 meter moet eigenlijk weer terug in de plannen", vindt Richard Frodyma, raadslid van de grootste coalitiepartij LokaalBelang. Hij is voorzitter van de informele werkgroep, die zich buigt over de plannen voor duurzame energie, en windmolens in het bijzonder.

Groot onderwerp

Waalwijk wil de komende tien jaar veertien nieuwe windmolens plaatsen. De gemeente kijkt daarbij naar een groot gebied ten noorden van de A59, tussen Waalwijk en Waspik. Bij bedrijventerrein Haven Acht kunnen de windturbines het snelst gerealiseerd worden.

,Dit is zo'n belangrijk en groot onderwerp voor Waalwijk", aldus Frodyma. ,,Er is daarom een speciale werkgroep in het leven geroepen, met vertegenwoordigers van de meeste politieke partijen. Wij verdiepen ons nog verder in de plannen, en luisteren naar allerlei betrokken partijen.”

Quote Misschien kunnen de windmolens wel op 300 tot 400 meter van de huizen komen. En dat willen we juist niet Richard Frodyma, Raadslid LokaalBelang

En bij die werkgroep leven toch nog de nodige vragen. ,,Die minimum afstanden zijn juist eerder op verzoek van de gemeenteraad in de plannen opgenomen", stelt Frodyma. ,,Als je deze loslaat, vrees ik dat de turbines wel eens veel dichter bij Waalwijk kunnen komen. Misschien kunnen ze dan wettelijk gezien wel op 300 tot 400 meter van de huizen komen. En dat willen we juist niet.”

Volgens wethouder Dilek Odabasi zijn dit soort minimum afstanden moeilijk inhoudelijk en juridisch te onderbouwen, vandaar dat het college deze los wil laten. Ze benadrukt dat de gemeente zeer zorgvuldig te werk gaat bij de plannen. Er komt een grondig onderzoek naar de impact van de windmolens op de omgeving, en waar ze uiteindelijk het beste kunnen staan.

Schade en overlast

Frodyma ziet toch liever harde garanties. ,,Ook pleiten we voor een nulmeting", stelt hij. ,,Je moet de huidige situatie goed in beeld brengen om later te kunnen bepalen wat de eventuele schade en overlast van de windmolens is.”

Verder leven er volgens hem bij de werkgroep nog veel vragen over de opbrengst van de windenergie. In hoeverre gaan de inwoners van Waalwijk daarvan profiteren?

SGP-raadslid Henk van Zelst is helemaal kritisch. Hij trekt in het openbaar ten strijde tegen de plannen van het college. Op zijn eigen Facebookpagina haalt Van Zelst hard uit, en roept mensen vooral op de petitie voor 750 meter afstand te ondertekenen. De actie loopt nog tot 14 januari. Die dag wordt de petitie aangeboden aan de gemeente.

De gemeenteraad neemt eind deze maand een besluit over de kadernota Grootschalige Opwek Duurzame Energie.