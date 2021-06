Kritiek op proef casino in Waalwijk: 'Dag en nacht open, wat zijn de risico's?’

WAALWIJK - Casino Admiral in Waalwijk gaat meteen 24 uur per dag open, maar niet iedereen is daar gelukkig mee. ChristenUnie wil weten waarom de gemeente medewerking verleent aan deze proef. De partij vreest de gevolgen, bijvoorbeeld voor gokverslaafden. En zet de gemeente de deur zo niet open voor andere bedrijven die ook graag dag en nacht open willen?

Sinds afgelopen weekend kunnen mensen de hele dag terecht bij het casino aan de Professor Asserweg. Een belangrijke reden die wordt gegeven voor de 24 uurs-openstelling is de veiligheid. Het casino bij het grote vermaakcentrum is eerder doelwit geweest van ramkraken en inbraken. Door continu open te zijn, is er ook permanent toezicht, zo is het idee.

Dat de gemeente medewerking verleent, roept vragen op bij de ChristenUnie. ,,Kan het casino niet voor permanent toezicht zorgen zonder dat het 24 uur per dag open is", vraagt fractievoorzitter Jan van Groos zich af.

Bij politie en boa's staat de locatie bij het casino niet bekend als een plek waar veel overlast is. Zij hebben daarom ook geen moeite met de 24 uurs-openstelling, liet het college eerder weten. Maar Van Groos vraagt zich af hoeveel waarde je moet hechten aan hun waarnemingen over overlast. ,,Het casino was door de coronamaatregelen al ongeveer een jaar gesloten", geeft hij aan.

De gemeente hanteert overigens wel een aantal spelregels bij de proef. In de nachtelijke uren tussen 03.00 en 07.00 uur mogen er bijvoorbeeld geen nieuwe bezoekers meer naar binnen. Ze kunnen wel het casino verlaten.

Twijfels

Toch twijfelt Van Groos of de gemeente wel genoeg oog heeft voor de risico's die deze ruime openingstijden met zich meebrengen. Is er bijvoorbeeld onderzocht wat het effect is op gokverslaving en mentale problemen, wil hij weten. ,,Hebt u bij het beoordelen van de aanvraag uitgezocht wat in het buitenland, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, het effect is van een continue openstelling?”

ChristenUnie sluit niet uit dat meer bedrijven zich gaan melden met de vraag om 24 uur per dag open te mogen, in verband met veiligheid en toezicht. En zo'n 24 uurs-openstelling sluit in zijn ogen niet aan bij de Waalwijkse plannen voor duurzaamheid. ,,Het zorgt in ieder geval niet voor minder energieverbruik”, concludeert hij.

Geld wit wassen?

Van Groos doet een andere suggestie om de kans op inbraken en ramkraken bij het casino te verkleinen. ,,Zou het niet veel veiliger zijn, als het casino geen contant geld accepteert?", vraagt hij zich af. ,,Of vervalt daarmee de mogelijkheid om geld wit te wassen en kan zo wel ruimte worden geboden aan deze ondermijnende activiteit?”

Het college buigt zich nog over de vragen.

Volledig scherm Het casino in Waalwijk was eerder doelwit van een ramkraak. © Foto FPMB / Erik Haverhals