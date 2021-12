Kritiek op stemronde in Waalwijks centrum valt verkeerd: ‘U beschadigt mensen, het is ongepast’

Stichting Centrummanagement en de gemeente zijn blij met de invoering van de Bedrijven Investerings Zone (BIZ) in het Waalwijkse centrum. Winkeliers en pandeigenaren gaan nu samen meebetalen aan een aantrekkelijker stadshart. Een meerderheid van deze groep heeft met het plan ingestemd.

Het Waalwijkse college is veel minder blij met de rol die de vier oppositiepartijen speelden in de hele discussie over de Bedrijven Investerings Zone. SGP, PvdA, Lijst de Jongste en Lijst Frodyma riepen op de stemming over deze regeling ongeldig te verklaren. Ze spraken van het mogelijk ‘ronselen’ van stemmen, en onder druk zetten van winkeliers en vastgoedeigenaren om ja tegen de plannen te zeggen. Ook zou er een klacht van een pandeigenaar zijn over de handelwijze van de voorzitter van Centrummanagement.

Het college slaat in zijn reactie hard terug. Het heeft moeite met de zware verwijten, die in zijn ogen zonder hoor en wederhoor zijn geuit. ,,U beschadigt mogelijk personen die zich niet kunnen verdedigen”, antwoordt het de partijen. ,,Het is een ongepaste handelwijze die niet bijdraagt aan het vertrouwen in de overheid.”

Publieke stemmingmakerij

Burgemeester en wethouders vinden ook dat de fracties eigenlijk geen vragen stellen. Er is volgens hen meer sprake van ongefundeerde beweringen, die de indruk wekken van ‘publieke stemmingmakerij.’

Ze benadrukken dat de stemming gewoon eerlijk is verlopen. ,,Het manipuleren van ‘ja’ of ‘nee’ stemmen is niet mogelijk”, stellen ze. ,,Stembiljetten worden ondertekend en in een gesloten envelop aangereikt. Deze mogen volgens de voorschriften pas geopend worden bij de telling, die plaatsvindt onder toezicht van een notaris.”

SGP, PvdA en Lijst de Jongste kwamen eerder al met kritiek op de hele gang van zaken. Er zijn in korte tijd twee stemmingen over de Bedrijven Investerings Zone gehouden. De eerste peiling mislukte, omdat te weinig mensen stemden. De gemeente hield daarna razendsnel een tweede stemronde. De oppositiepartijen hadden sterke twijfels of dat wel zo maar mocht.

Het college herhaalt nu dat alle procedures netjes zijn verlopen. Het vraagt zich af waarom de partijen in een openbaar stuk blijven beweren dat onjuist is gehandeld. ,,Dat brengt niet alleen het proces zelf maar ook het vertrouwen in de (lokale) overheid ernstige schade toe.”