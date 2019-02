Kritiek op 'strenge' reclameregels Heusden

Voedsel­bank Loon op Zand: ‘We kunnen meer cliënten helpen’

11:46 KAATSHEUVEL - Voedselbank Loon op Zand is verhuisd naar het Vrijwilligershuis aan de Schotsestraat in Kaatsheuvel. Minder ruimte, maar de aspiraties zijn onverminderd groot. ,,We willen graag meer cliënten.”