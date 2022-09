Kritiek op veiligheid kruising in polder Almkerk blijft. ‘Waarom geen mini-rotonde of chicane?’

Verleden van voetbal­club RKC als smeermid­del voor onderons­jes senioren: ‘Alles hier meegemaakt’

WAALWIJK - Twee keer drie kwartier herinneringen ophalen aan voetbalclub RKC én praten over nu. Met krantenknipsel, shirtjes en foto’s in de buurt. Ziedaar de setting voor de eerste Football Memories in het Mandemakers Stadion.

