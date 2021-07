Kritiek vanuit Vlijmen op festivals Engelermeer zwelt aan; Heusden in overleg

VLIJMEN - Het verzet vanuit Vlijmen tegen twee festivals rond het Engelermeer zwelt aan. De buurtvereniging van de Vlijmense Dijk heeft een brief met bezwaren gestuurd naar de gemeente ’s-Hertogenbosch. En er liggen nieuwe politieke vragen. ,,Overlast wordt afgewenteld op Vlijmen.” Het Heusdense college is inmiddels in overleg met de buurgemeente.

Vorige week trok raadslid Jan Kleian (Heusden Transparant) al aan de bel over de vergunningen die buurgemeente ’s-Hertogenbosch heeft afgegeven voor festival Smèrrig (24 en 25 juli) en voor Paradijs van het Zuiden (21 augustus). Het Engelermeer grenst aan Vlijmen.

Geluidsboxen

Volgens Kleian zijn inwoners van Vlijmen-Oost op geen enkele manier geïnformeerd of betrokken bij de plannen en de mogelijke geluidsoverlast. Frank de Buijn (Heusden één) woont vlakbij het festivalterrein aan de Vlijmense Dijk en bevestigt dat.

Los daarvan bevreemdt het Kleian dat er toch weer twee evenementen komen, vanwege de weerstand van de Bestuursraad Engelen-Bokhoven. De geluidsboxen komen volgens Kleian te staan in de richting van Vlijmen en zullen net als in 2018 tijdens Losjes leiden tot geluidsoverlast in Vlijmen. Hij heeft het Heusdense college gevraagd of het weet van de komende festivals en van het verzet dat het oproept.

Via Meliestraat

Naast geluidsoverlast wordt ook gevreesd voor verkeer- en parkeeroverlast in Vlijmen. De Bruijn en Kleian stellen dat in nieuwe vragen aan de orde. Ze wijzen erop dat het festivalgebied in beide gemeenten ligt; daarom willen ze weten welke afspraken de twee gemeenten hebben gemaakt.

De Bruijn en Kleian denken dat naast ’s-Hertogenbosch ook Heusden een evenementenvergunning moet afgeven, vanwege de mogelijke overlast in Vlijmen. Ze wijzen er daarbij op dat de organisatie bezoekers adviseert via de Meliestraat in Vlijmen naar het festivalterrein te komen. ,,Dat gaat daar ongetwijfeld leiden tot parkeer- en verkeersoverlast”, aldus De Bruijn.

Bushalte in Vlijmen

Daarnaast wil het tweetal weten of de bewoners van de Vlijmense Dijk zijn geïnformeerd dat die weg enige tijd wordt afgesloten voor verkeer, terwijl daar ook een tijdelijke op- en afstapplaats komt voor de busverbinding naar het festivalterrein; in elk geval als het gaat om Paradijs van het Zuiden. Zo’n 2000 tot 3000 bezoekers zouden dan over de dijk naar het festivalterrein lopen.

Volgens De Bruijn zijn er aan de Bossche, kant van het Engelermeer voldoende alternatieve aan- en afvoerwegen. Het bestuur van buurtvereniging De Vlijmense Dijkers wijst in z’n brief aan ’s-Hertogenbosch op de route Vutter-Engelerweg. Ook maakt het bestuur gewag van geluids- en verkeersoverlast tijdens vorige festivals.

Snel antwoord

De Bruijn en Kleian willen snel antwoorden omdat nog maar een paar dagen bezwaar kan worden gemaakt tegen de vergunning voor Paradijs van het Zuiden. De bezwaartermijn voor Smèrrig zou al gesloten zijn. ,,Ook daarover is niks gecommuniceerd met inwoners van Vlijmen.”

De Bruijn en Kleian verbazen zich dat de organisatoren op beide festivals zo’n 10.000 bezoekers verwachten. Dit terwijl in een evaluatie van festival Losjes (2018) staat dat het terrein geschikt is voor een festival met maximaal 5000 bezoekers, en dan buiten het badseizoen. Het Bossche college zegt daarover dat ‘één festival te weinig is om goed te bepalen wat er wel of niet mogelijk is op een terrein’. Bovendien wil het Bossche college vanwege het bijzondere coronajaar ‘buiten de gebaande paden denken’.

Begrip voor zorgen

Het college van burgemeester en wethouders van Heusden laat maandag aan het begin van de avond via een reactie weten: ,,Het is grondgebied van 's-Hertogenbosch. We begrijpen de zorgen bij een aantal inwoners van Vlijmen en zijn in overleg met Den Bosch om de mogelijke overlast te beperken.”